Tarczyński: Za czasów rządów Tuska taniej było umierać, niż żyć

Przypomnijmy, że w niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus, tak aby od przyszłego roku świadczenie to wynosiło 800 złotych. W odpowiedzi lider PO Donald Tusk zaproponował, aby podnieść świadczenie już od czerwca bieżącego roku.

Tarczyński o pomysłach Tuska i PO

– Tusk jest chronicznym kłamcą, manipulantem, stosuje techniki sekciarskie, jest złym człowiekiem, zakłamanym do szpiku kości. Z tych względów manipuluje datami, próbując być, lepszym PiS-em – komentował propozycje lidera Platformy Obywatelskiej europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Jak tłumaczył polityk, jego zdaniem pomysły Tuska to jedynie zagrywki polityczne. – Przez swoje wieloletnie aktywności polityczne, udowodnił, że nie można mur ufać. Wszystko to co obiecał, jako przedstawiciel liberałów, nie sprawdziło się. Jego decyzje zaprzeczały temu co mówi. Wszyscy pamiętamy podwyżkę VAT i podwyższenie wieku emerytalnego – dodał polityk.

– Tusk nie pamięta co powiedział wczoraj. On się tak skompromitował, że musi teraz jeździć z Trzaskowskim w roli pomagiera. No to jeżdżą, jak ci bohaterowie z kreskówki „Sąsiedzi”. Ich projekty są projektami jak z tej bajki dla dzieci – podkreślał dalej europoseł. – Za czasów rządów Tuska taniej było umierać, niż żyć. Za naszych rządów taniej jest się rodzić. To fundamentalna różnica – tłumaczył.

Morawiecki: Moja odpowiedź na to, co zaproponował oszust z PO jest krótka

Do kolejnych propozycji i wypowiedzi Tuska odniósł się także wczoraj premier Mateusz Morawiecki.

– Ja chciałem za te słowa pana Donalda Tuska przeprosić wszystkich Polaków, bo tak na dobrą sprawę te słowa pełne pogardy, braku szacunku do ogromnych rzesz pracujących Polaków są słowami, które nigdy nie powinny paść z ust żadnego polskiego polityka – powiedział premier, pytany o słowa szafa PO, że "królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat".

– Pan Tusk szamocze się, pan Tusk już lekko zwariował, ale to w innych kwestiach. Natomiast w tej kwestii pokazuje ogromną wzgardę, brak respektu, brak szacunku dla ludzi. Jakoś tak wewnętrznie czuję, że wszyscy Polacy, którzy poczuli się po prostu urażeni, a są takich miliony po prostu, powinni usłyszeć słowo "przepraszam" – powiedział Morawiecki.

Czytaj też:

Mentzen: "Uskok Kaczyńskiego" to prawo ekonomiczne znane posłom PiSCzytaj też:

Applebaum: Wszystkie rządy przed PiS były bardziej proukraińskie