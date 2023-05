Mentzen: "Uskok Kaczyńskiego" to prawo ekonomiczne znane posłom PiS

Media i politycy szeroko komentują oficjalne ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwość waloryzacji socjalnego programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą finansować świadczenie nie w wysokości 500, tylko 800 złotych miesięcznie na każde dziecko. Jednocześnie lider PO Donald Tusk zaliczył waloryzację programu do "praw człowieka" i wezwał rząd do rozszerzenia świadczenia już od 1 czerwca tego roku.

Mentzen: Uskok Kaczyńskiego. Prawo ekonomiczne znane posłom PiS

Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych fragment nagrania z czerwca 2022 roku, na którym prezes PiS pytany o "wsparcie Polaków" poprzez wprowadzenie 700 plus, odpowiada, że 700 plus to posuniecie proinflacyjne. – Nie będzie? – pytała dziennikarka. – Nie sądzę, żeby było – odparł Kaczyński.

– Wielu z was obawia się, że wprowadzenie 800 plus spowoduje dalszy wzrost inflacji. Wasza obawa może wynikać z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Na szczęście nie musicie się tak obawiać. Ekonomiści już dawno temu zbadali wpływ programów socjalnych na inflację. Przy 500 plus inflacja rośnie, przy 700 plus inflacja rośnie jeszcze bardziej, ale przy 800 plus poziom inflacji spada – ironizuje Mentzen.

– Ta zależność nazywana uskokiem Kaczyńskiego jest doskonale nie tylko ekonomistom, ale i wszystkim posłom PiS-u – dodaje ekonomista. Do nagrania Mentzen załączył tweet jednego z posłów PiS, który naprawdę tak twierdzi.

Konfederacja: PiS prowadzi politykę "po nas choćby Potop"

Konfederacja wyraźnie zapowiedziała, że posłowie ugrupowania będą głosować przeciwko rozszerzeniu rządowego programu. – Zamiast zadłużania i rozdawnictwa niskie i proste podatki – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Rzońca z Nowej Nadziei. Jak dodał, partia Jarosława Kaczyńskiego prowadzi obecnie politykę "Po nas choćby Potop".

– To jest sytuacja, którą my opisujemy, jako populistyczną licytację między PiS a PO. Donald Tusk mówi, że nie przystąpi do licytacji na rozdawnictwo z PiS, po czym przystępuje – powiedział jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, podkreślając, że Konfederacja "absolutne negatywnie ocenia ten sposób uprawiania polityki, że próbuje się kupić wyborców za ich własne pieniądze".

Dopytywany, czy Konfederacja jest za zlikwidowaniem 500 plus, Bosak tłumaczył, że powinno się zrobić wszystko, by Polacy mogli zatrzymać w swoich kieszeniach pieniądze, które sami zarabiają, a nie żeby zawdzięczali je politykom i urzędnikom.

