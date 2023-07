Duża akcja PK i CBŚP. Ziobro: Za Tuska jakoś się nie dało...

"Za Tuska jakoś się nie dało... Ale na szczęście dziś prokuraturą kierują inni ludzie i obowiązuje inne prawo. Gdańscy śledczy z Prokuratury Krajowej rozbili kolejny gang, który wyłudzał VAT. W sumie ponad 20 mln zł. Dzięki sprawnemu śledztwu przestępczy raj dobiegł końca, 15 osób zostało zatrzymanych. Wprawdzie dwójce z nich koło ratunkowe rzucił sąd, nie zgadzając się na areszt, ale prokuratura już złożyła zażalenie. Dziękuję prokuratorom i policjantom za ciężką pracę" – tak całą sprawę skomentował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. W trakcie czynności przeprowadzono przeszukania w siedzibach spółek objętych postępowaniem, biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa podatkowego i centrach logistycznych, gdzie zabezpieczano obszerną dokumentację związaną z prowadzonym śledztwem.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT kwalifikowane z art. 271 § 2 kk oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 3 podejrzanych na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch podejrzanych Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich dozór policji uznając ten środek za wystarczający do prawidłowego zabezpieczenia postępowania. Prokurator nie zgodził się z decyzją Sądu i skierował zażalenia na powyższe postanowienia.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych.

Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych, samochodów o wartości 250 tysięcy złotych oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tysięcy złotych.

Mechanizm działania grupy

Przedmiotowe śledztwo dotyczy grupy przestępczej, której działalność polegała na przejmowaniu kontroli nad spółkami, które wykorzystywane były do pełnienia roli tzw. „znikających podatników”, a następnie wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych, nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych faktur VAT, od których nie odprowadzano podatku od towarów i usług oraz podawaniu nieprawdy w deklaracjach składanych dla podatku od towarów i usług, w wyniku czego doszło do uszczuplenia podatku w wysokości co najmniej 20 milionów złotych.

