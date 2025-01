Czas karnawału

Styczeń to czas, kiedy pogoda nie sprzyja. Chociaż dni są coraz dłuższe i jest to dla nas odczuwalne, to na kuchennym stole pojawiać się będą potrawy z wykorzystaniem tego, co mamy dostępne i sezonowe. Sięgnijmy więc po to, co obecnie jest najtańsze, to znaczy: kasze, warzywa korzenne, kapusty i owoce cytrusowe.

Doskonale sprawdzą się ciepłe zupy pełne warzyw i pełnowartościowych kasz, duszone mięsa, gulasze warzywne. Kasze powinny