"Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego". Wkrótce ważna konferencja Ordo Iuris

W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych. Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji. W wydarzeniu pt. „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny?” wezmą udział eksperci z Polski, USA i Węgier. Prelegenci omówią zagadnienia związane z obrazem rodziny w kulturze masowej, rewolucyjnymi przemianami w dziedzinie płci i seksualności oraz wpływu na demografię zjawisk takich jak feminizm czy sekularyzacja. Wydarzenie odbędzie się 30 września w Warszawskim Domu Technika i będzie połączone z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.

Od końca lat 90. Polska zalicza się do krajów o najniższym wskaźniku dzietności na świecie. Obecnie nasz kraj plasuje się na 213. miejscu spośród 227 notowanych państw i terytoriów. Uczestnicy konferencji pochylą się nad tłem kulturowym kryzysu demograficznego. Wśród należących do tego obszaru przyczyn zapaści demograficznej, można wymienić ogólnoświatowe trendy podważające kulturę rodzinną i etos poświęcenia dla dzieci i bliskich, wszechobecną promocję konsumpcji i wygody oraz presję na szukanie spełnienia w życiu wyłącznie w pracy zawodowej. Równocześnie dokonują się rewolucyjne zmiany w obszarze płci, seksualności i samej rodziny. Dochodzi do tego trwającej od dziesięcioleci fala rozwodów i rosnąca popularność konkubinatu.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych dziedzin – prawa, socjologii czy ekonomii, reprezentujący ośrodki badawcze z USA, Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski. Prelegenci poruszą szeroki zakres zagadnień taki jak kryzys męskości, samotność i atomizacja społeczna, feminizm, wpływ sekularyzmu na dzietność czy oddziaływanie globalnych instytucji na rodzinę. W wydarzeniu uczestniczyć będzie m.in. prof. Mark Regnerus, socjolog z University of Texas, autor dziesiątek artykułów naukowych i czterech książek koncentrujących się na tematyce małżeństwa, rodziny seksualności, kultury i religii. Głos zabierze także Joseph Backholm, przedstawiciel amerykańskiego Family Research Council. Jedną z uczestniczek będzie również Belinda Brown z University College London, przez wiele lat badająca zjawisko feminizmu. Prelekcję wygłosi także Bracy Bersnak z amerykańskiego Christendom College, specjalizujący się we współczesnej historii Europy, konserwatyzmie w Ameryce, katolickiej nauce społecznej, współczesnej myśli politycznej. Głos zabierze również Árpád Mészáros, wiceprzewodniczący węgierskiego Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp.

Wśród prelegentów będą także przedstawiciele ośrodków polskich. W konferencji weźmie udział Michał Kot – socjolog, dyrektor Instytutu Pokolenia, ekspert w zakresie demografii i analizy polityk społecznych, Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnikiem będzie również prof. Michał Michalski - ekonomista, kulturoznawca, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, także Członek Rady Rodziny. Prelekcję wygłosi też adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Ordo Iuris.

30 września, godz. 9:30

Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie

Ul. Czackiego 3/5