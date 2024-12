"Bylibyście w gorszym g***ie". Macronowi puściły nerwy

Majotta to francuski departament i region zamorski położony w Kanale Mozambickim na Oceanie Indyjskim. Powierzchnia dependencji wynosi 374 km2 w tym głównej wyspy 363 km2.

Miejsce to odwiedził prezydent Macron w związku z cyklonem tropikalnym Chido, który uderzył w Majottę w sobotę. Według oficjalnych danych liczba ofiar śmiertelnych to 35 osób, jednak krążą opinie, że zginąć mogły setki. Trudność w weryfikacji liczby ofiar wynika, z faktu, że Majotta to najbiedniejszy region Francji, który zamieszkuje liczna grupa nieudokumentowanych migrantów.

Macron: Gdyby nie Francja...

W wideo opublikowanym w czwartek przez internetowy serwis informacyjny Brut słychać, jak prezydent Emmanuel Macron ze złością powiedział mieszkance wyspy, że terytorium to byłoby "w 10 tys. razy gorszym g****e" bez państwa francuskiego.

– Przeżyliście coś strasznego, wszyscy walczą, niezależnie od koloru skóry. Nie nastawiajcie ludzi przeciwko sobie... Ponieważ jesteście szczęśliwi, że jesteście częścią Francji. Bo gdyby to nie była Francja, mogę wam powiedzieć, że bylibyście w 10 tys. razy gorszym g****e – mówił polityk do zrozpaczonych mieszkańców Majotty.

"Macron odpowiadał na komentarz kobiety z plemienia Mahoran, która oskarżyła go o 'przychodzenie do nas, aby powiedzieć, że wszystko jest w porządku, gdy wszystko idzie źle'. Klip nie pokazuje jej w żadnym momencie omawiania statusu Majotty jako francuskiego regionu lub jego demografii. W innym klipie opublikowanym przez BFMTV widać, jak Macron jest wygwizdywany i wzywany do rezygnacji" – opisuje serwis Politico.

Portal zwraca uwagę, że Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które zapowiedziało powstrzymanie imigracji z Komorów na Majottę, stało się w ostatnich latach najpopularniejszą partią na wyspie.

