Ochronić pamięć

Statuetki przyznano w trzech kategoriach – Mecenas, Instytucja i Twórca. Wręczono także nagrodę specjalną portalu DoRzeczy.pl oraz nagrodę Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej przyznawaną pod patronatem „Do Rzeczy”. Kapituła nagrody uznała również, że obok nagród głównych zostaną wręczone także wyróżnienia w każdej z kategorii.

Historyczna spuścizna

Galę otworzył redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, Paweł Lisicki. – To już 11. edycja Strażnika Pamięci, więc nie będę powtarzał, czym ta nagroda jest. Powiem państwu za to o powodach, dla których znajdujemy się w Muzeum Historii Polski. Pierwszym z nich jest interes redakcyjny. Kiedy się dowiedziałem, że pod koniec września będzie oficjalne otwarcie, to pomyślałem, że będziemy pierwszym tygodnikiem, który urządzi tam pierwszą imprezę. Jesteśmy pierwsi! – mówił.

Po nim głos zabrała dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, która odczytała specjalny list od prezydenta Andrzeja Dudy – tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród Strażnik Pamięci została objęta honorowym patronatem prezydenta.