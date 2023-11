"Plan ratunkowy". Scenariusze nowej koalicji ws. mediów publicznych

– Nie będziemy potrzebowali ustawy. Nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Dudy. Mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej. Niezależnie od tego, co oni zrobili z telewizją publiczną, zamieniając ją w partyjną tubę, to telewizja publiczna jest nasza, nie ich. Nasza, czyli Polek i Polaków. Utrzymujemy ją po to, by mieć obiektywną prawdę, a nie partyjną propagandę – tak w kampanii wyborczej mówił Donald Tusk.

– Na pewno ich nie zlikwidujemy – mówi "Wyborczej" jeden, który pracuje nad planem dla TVP i PR. Pojawia się kilka, konkretnych scneariuszy.

Co czeka media publiczne?

Pierwsza opcja to, jak podaje "GW", "unieważnienie uchwał Sejmu, którymi powołano członków Rady Mediów Narodowych (na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r., że odebranie uprawnień powoływania władz spółek medialnych KRRiT oraz przekazanie ich RMN było niekonstytucyjne), co prowadziłoby do unieważnienia decyzji tak powołanej RMN".

Kolejnym pomysłem na zmiany jest "postawienie spółek w stan likwidacji (ale nie likwidacja) i zmiana władz". Propozycja nr trzy to "nowego ministra kultury, który jest jednoosobowym właścicielem tej spółki skarbu państwa i tworzy walne zgromadzenie. Zgodnie ze statutem TVP minister może zawiesić zarząd TVP bez żadnych warunków. Dziś TVP zarządza jednoosobowo Mateusz Matyszkowicz, wcześniej, do września 2022 r., był zastępcą Jacka Kurskiego".

– My szukamy rozwiązań, politycy decydują, co zrobią – twierdzi ekspert koalicji ds. mediów. – Wszystko wskazuje na to, że wybiorą wariant ze zmianami wprowadzanymi przez walne zgromadzenie – zaznacza.

"Likwidacji spółek medialnych nie będzie, ale nazwa TVP może zniknąć" – czytamy.

