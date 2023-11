Ogórek wbija szpilę Hołowni. "Gra jakąś rolę, to jest showmeństwo"

W poniedziałek odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie wyłonili ze swojego grona marszałka izby. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który objął stanowisko, był jednym z dwóch kandydatów zgłoszonych do tej funkcji. PiS wystawił natomiast kandydaturę Elżbiety Witek, która pełniła tę rolę w poprzedniej kadencji.

– Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem i regularne briefingi (…) Chcę spróbować wyjść także do tych, którzy w demokrację wciąż mało wierzą. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast – przekazał Hołownia.

Ogórek o Hołowni

Zanim Szymon Hołownia wszedł do świata polityki (kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 r., założył partię polityczną Polska 20250), był współprowadzącym show w stacji TVN – "Mam talent!". Był także publicystą, pisarzem oraz dyrektorem programowym stacji Religia.tv.

Decyzja o wybraniu go na stanowisko marszałka Sejmu wywołała szeroką dyskusję. Głos w sprawie zabrała m.in. Magdalena Ogórek z TVP Info. – Chciałabym być obiektywna – zaczęła wywód na temat Hołowni w programie "W tyle wizji". Zaznaczyła, że widzi, iż polityk rozumie odpowiedzialność swojego zadania i wagę "zaszczytu, którego dostąpił". Jednocześnie komentatorka obawia się, że przez Szymona Hołownię w Sejmie "będzie tabloidowo i tiktokowo".

– My się spotykamy w piekarni, to jest prywatnie sympatyczny człowiek. Natomiast mam wrażenie, że on gra jakąś rolę. To jest showmeństwo na użytek Sejmu. Może się zaskoczę, nie wiem, ale na razie przyglądam się temu z ogromnym dystansem. Zazdroszczę Szymonowi Hołowni, że nie miał, jak ja w 2015 roku – stwierdziła Ogórek, odnosząc się do własnego startu w wyborach prezydenckich.

Dalej prowadząca nawiązała do rozmowy na temat Szymona Hołowni w TVN 24. – Pani Dominika Wielowieyska dzisiaj siedziała w telewizji komercyjnej i powiedziała, że to, że Hołownia to jest człowiek, który wywodzi się z talent show i to go nobilituje jako marszałka Sejmu – zwrócił ironicznie uwagę Magdalena Ogórek.

