"Kosiniak-Kamysz i MON sabotują ten plan". Błaszczak: Dane są zatrważające!

Mariusz Błaszczak po raz kolejny ostro skrytykował działania swojego następcy na stanowisku ministra obrony narodowej. Według przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS, Władysław Kosiniak-Kamysz i obecne kierownictwo MON "sabotują plan budowy 300-tysięcznej armii".

"Dokładnie przeanalizowałem proces rekrutacji w ubiegłym roku. Dane są zatrważające!" – stwierdził były szef MON na portalu X.

"Niszczy potencjał armii i osłabia bezpieczeństwo"

"W roku 2023 ogólna liczebność Sił Zbrojnych RP wzrosła o 30 tys. W ubiegłym roku było to zaledwie 10 tys. W ubiegłym roku zaledwie 30 proc. ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej kontynuowało służbę po 30 dniach szkolenia. Za naszych czasów ten współczynnik wynosił około 60 proc. Liczba żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej spadła! Na koniec 2023 mieliśmy ich ponad 24 tys. Na koniec ubiegłego roku zaledwie 20 tys. Wzrost liczby żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w zeszłym roku to zaledwie 1 tys.! W czasach rządów PiS roczny wzrost WOT nigdy nie spadł poniżej 3,2 tys. żołnierzy" – napisał Mariusz Błaszczak.

"Bodnarowska prokuratura zamiast wszczynać zarzuty zdrady stanu za wyimaginowane zarzuty, powinna zainteresować się tym jak kierownictwo resortu obrony narodowej niszczy potencjał armii i osłabia bezpieczeństwo Rzeczypospolitej!" – wskazał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Przypomnijmy, że dzięki ustawie o obronie ojczyzny, która weszła w życie w kwietniu 2022 r., wprowadzona została m.in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jest ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne.

Według założeń, to jedno z rozwiązań, które umożliwi zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy w ciągu kilku lat. Chodzi o ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

