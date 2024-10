Ustawa o obronie ojczyzny. Rząd planuje zmiany dotyczące służby wojskowej

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd chce przyjąć w IV kw. projekt noweli o obronie ojczyzny oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego celem jest usprawnienie procesu rekrutacji do służby wojskowej, a także stworzenie finansowej motywacji do podejmowania przez żołnierzy zawodowych nauki poza granicami państwa oraz funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny. Co jest w projekcie

"W projekcie zamieszczono szereg propozycji będących wynikiem oceny dotychczasowych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie działań organów Sił Zbrojnych, w szczególności związanych z procesem rekrutacji do służby wojskowej, kierowaniem żołnierzy na naukę poza granicami państwa oraz ewentualnego zwrotu kosztów za tę naukę w razie jej nie ukończenia, ochroną danych osobowych, odbywaniem przez żołnierzy podróży służbowych w celu udziału w ćwiczeniach i szkoleniach, wzywaniem do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych, funkcjonowaniem radców prawnych będących żołnierzami zawodowymi" – czytamy w wykazie.

Projekt zakłada także ustanowienie nowych organów dyscyplinarnych wraz z dookreśleniem ich kompetencji w zakresie reagowania dyscyplinarnego, zmieniono regulację w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i niezawodowych form służby wojskowej, przewidziano zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w związku ze zniesieniem obowiązku wydawania niektórych decyzji w zakresie przyznawania dodatków do uposażenia żołnierzy oraz wprowadzono świadczenie motywacyjne dla żołnierzy niezawodowych oraz dla żołnierzy zawodowych w czasie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, ośrodku lub centrum szkolenia.

Przydział mobilizacyjny dla żołnierzy pasywnej rezerwy

Określono zadania dla dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z zakresu zarządzania kryzysowego NATO i UE, zapewniono wsparcie finansowe dla organizacji proobronnych, umożliwiono nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom pasywnej rezerwy na stanowiska służbowe w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium RP.

Proponuje się również zmiany w zakresie zakazu kierowania w podróż służbową w tym samym czasie małżonków będących żołnierzami zawodowymi, sprawującymi opiekę nad dzieckiem do lat 8 (rozwiązanie to stosuje się również do samotnego rodzica), oraz dodano przesłankę "bezpośredniej podległości" w przepisie regulującym niedopuszczalność powstania stosunku podległości służbowej pomiędzy żołnierzami oraz pracownikami cywilnymi w jednostce wojskowej.

Ponadto, w projekcie zamieszczono zmianę w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Regulacja ta wskazuje, że dotacja przekazywana uczelniom wojskowym na kształcenie studentów cywilnych nie będzie stanowić wydatków obronnych.

