Tylu Polaków dostanie wezwanie do wojska w 2025 r. MON ujawnił liczby

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie MON dotyczące przyszłorocznych powołań do wojska. W przyszłym roku do wszystkich form służby zostanie powołanych maksymalnie 329 700 osób. Dotyczy to służby zawodowej, dobrowolnej zasadniczej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kto dostanie wezwanie do wojska

Najliczniejszą grupę spośród powołanych w przyszłym roku będą stanowili żołnierze rezerwy wojskowej. Ćwiczenia mają objąć do 200 tys. osób. Kolejną grupą będą osoby powołane do aktywnej rezerwy. Tych będzie 30 tys. W 2025 roku MON planuje wysłać powołania do dobrowolnej służby wojskowej dla 39,7 tys. ochotników. Urzędnicy szacują, że z tej liczby służbę rozpocznie do 4,7 tys. osób.

Jeśli chodzi o WOT, to ministerstwo chce powołać 44 tys. osób. W tej grupie znajdą się osoby, które dopiero rozpoczynają służbę, jak również ci, którzy stawiają się do służby rotacyjnej. W planach jest powołanie do 16 tys. nowych osób do zawodowej służby wojskowej.

MON podkreśliło w rozporządzeniu, że "zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej konieczności realizacji przedłożonych propozycji".

Co Polacy myślą o armii

Czy Pani/Pana zdaniem Wojsko Polskie jest przygotowane do obrony Polski przed agresją innego państwa? – takie pytanie postawiono w sondażu, jaki przeprowadziła pracownia SW Research dla portalu rp.pl.

Ponad połowa Polaków odpowiedziało przecząco. Aż 54,7 procent badanych nie wierzy, że polska armia dałaby radę obronić kraj. Przeciwnego zdania jest natomiast 27,9 procent respondentów, a z kolei. 17,4 proc. uczestników sondażu nie ma wyrobionej opinii.

Najbardziej sceptyczni pozostają młodzi ludzie w wieku 24-35 lat, gdyż aż 62,5 proc. nie wierzy w zdolności Wojska Polskiego. Również wśród osób z wyższym wykształceniem podobnie odpowiedziało 58,5 procent badanych.

