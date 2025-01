Inny polityk koalicji byłby lepszym premierem niż Tusk? Polacy zabrali głos

"Czy pani/pana zdaniem inny polityk obecnej koalicji byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?" – zapytali ankieterzy SW Research w nowym sondażu dla "Rzeczpospolitej".

"Tak" odpowiedziało 24,9 proc. badanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło 31,1 proc. respondentów. 24,6 proc. uczestników badania uważa, że żaden polityk obecnej koalicji (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica) nie byłby dobrym szefem rządu. 19,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Lepszego kandydata na stanowisko premiera w obecnej koalicji rządzącej zdecydowanie częściej niż pozostali nie widzą osoby po 50. roku życia (42 proc.) oraz ci, których dochody mieszczą się w granicach 5001-7000 zł netto (41 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania taka opinia jest najbardziej popularna pośród badanych z miast wielkości 200-499 tys. (44 proc.). Osoby najczęściej deklarujące, że w obozie rządowym jest polityk, który lepiej pełniłby funkcję szefa rządu, to badani w wieku od 25 do 34 lat (37 proc.) – wskazał Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research, cytowany przez "Rz".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 31 grudnia 2024 r. – 2 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Z sondażu CBOS wynika, że ponad połowa ankietowanych (51 proc., wzrost o 1 pkt proc.) ma krytyczne zdanie o pracy rządu. Jednocześnie spadła liczba pozytywnych ocen jego działalności – o 1 pkt proc. do 36 proc. Średnia pozytywnych ocen działalności rządu z pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 wynosiła 42 proc., podczas gdy w drugiej połowie roku było to 37,16 proc. W tym samym czasie średni odsetek ocen negatywnych wzrósł z 43 proc. do 49,33 proc.

W grudniu pogorszyły się też opinie o premierze Donaldzie Tusku. Ponad połowa badanych (54 proc., wzrost o 3 pkt. proc. w stosunku do listopada.) deklaruje niezadowolenie z faktu, że to właśnie lider Koalicji Obywatelskiej pełni funkcję szefa rządu. Przeciwnego zdania jest 36 proc. uczestników badania (spadek o 1 pkt proc.). Ponadto 10 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii. W ujęciu rocznym widać przyrost niezadowolonych i ubytek zwolenników premiera Tuska.

