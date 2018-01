Radziwiłł: To dobry czas dla służby zdrowia. Chaos jest kreowany w mediach

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, minister zdrowia przedstawia informację na temat skali i skutków wypowiedzianych przez lekarzy klauzul opt-out.

Dobry czas i chaos medialny

– Ostatnie miesiące, tygodnie, rok a także rok w który wchodzimy, niezależnie od tego kreowanego w mediach chaosu, to naprawdę dobry czas dla polskiego systemu służby zdrowia. Niektóre rzeczy zadziały się już, inne daje dużą nadzieję na dobre zmiany w tym zakresie – mówił Konstanty Radziwiłł w trakcie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.

Minister zapewnił też, że zdrowie jest naprawdę priorytetem tego rządu oraz poinformował, że w najbliższych dniach, zaprosi przedstawicieli Porozumienia Rezydentów na kolejną rozmowę. – Przypuszczam że pod taką egidą Rzecznika Praw Pacjenta i przy jego udziale te rozmowy doprowadzą do porozumienia już niedługo – mówił Radziwiłł.

– Mam nadzieję, że w tej trosce o wspólne działanie na rzecz dobra polskich pacjentów wspólnie tutaj razem, minister zdrowia razem z komisją, przewodniczącym, posłankami i posłami po prostu zaapelujemy do środowiska lekarskiego, które rzeczywiście w każdej chwili, każdy lekarz może skorzystać z tego żeby nie pracować dłużej niż mu każe Kodeks pracy. Ale ponieważ lekarze dotychczas, myślę że wszyscy lekarze którzy siedzą tu na sali mają to doświadczenie i pewnie jeszcze długo będą mieli, kolejne pokolenia lekarskie też i na całym to doświadczenie jest udziałem lekarzy że pracują nie od 8 do 15, tylko często dłużej, w warunkach zmęczenia, poświęcenia, nie schodząc z miejsca pracy w momencie kiedy wybija zegar, że damy sobie wszyscy trochę czasu na to żeby te zaległości, kłopoty z którymi się borykamy, wspólnie rozwiązać w miarę naszych możliwości w dialogu i współpracy i jednocześnie dla dobra polskich pacjentów. Poproszę o poczucie współodpowiedzialności, bo wszyscy jesteśmy w taki czy inny sposób za to odpowiedzialni – dodał minister.