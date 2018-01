Schetyna o odwołaniu Macierewicza: To początek wojny domowej

– Oznacza to dla państwa, dla nas wszystkich że będzie się działo. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To początek wojny domowej, ale Macierewicz jak znam jego historię i emocje, nie zaakceptuje, nie zaakceptował tej decyzji. Nie wykluczamy różnych scenariuszy, także wojny domowej i konfliktu wewnętrznego. Będzie się działo – mówił Grzegorz Schetyna w pierwszym oświadczeniu po rekonstrukcji rządu premiera Morawieckiego.

„Porażka Kaczyńskiego”

– Platforma Obywatelska miała racje składając swoje wnioski o wotum nieufności wobec ministrów. W rządzie pozostało wielu szkodników którzy odpowiadają za niszczenie Polski jak Krzysztof Jurgiel i Anna Zalewska, ich również powinna objąć – przekonywał Sławomir Neumann.

Zdaniem polityka opozycji dzisiejsza rekonstrukcja stanowi porażkę Kaczyńskiego, który musiał ugiąć się pod postulatami Platformy Obywatelskiej.

– Odwołani zostali ministrowie, co do których PO składała wotum nieufności, a których Kaczyński bronił z dużą zaciekłością, mówiąc, że są świetnymi ministrami. Dzisiaj się okazało, że to Platforma miała racje – przekonywał polityk.

(Niepełny) sukces prezydenta

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna z kolei zwrócił uwagę, że odwołanie ministra Macierewicza jest prywatnym sukcesem prezydenta Dudy.

– Nowe nazwiska nie dają nowej jakości, a stare wymagają dalszej rekonstrukcji. Uważam że to po prostu kwestia czasu. Kilka osób może mieć satysfakcję na pewno z tych decyzji personalnych, prezydent Duda że wreszcie pozbył się Macierewicza z rządu i odetchnął w tej sprawie i sam prezydent Duda i minister Soloch, gen. Kraszewski – mówił.

Schetyna uznał jednak, że jest to jedyny sukces jakim może poszczycić się prezydent po dzisiejszym dniu.

– Kandydat na szefa MSZ, które już zapowiadał nowe expose prezydenta, dzisiaj był tylko asystentem w Pałacu Prezydenckim i przyglądał się nominacjom – tłumaczył.

Schetyna uznał, że zmiany w rządzie są drugorzędne, gdyż wszystkie decyzje jakie premier Morawiecki będzie podejmował, będą się tyczyć jedynie kwestii drugorzędnych. Zdaniem przewodniczącego PO wszystkie strategiczne decyzje będą odejmowane przez Jarosława Kaczyńskiego.

– Nowogrodzka, zakon PiS-u czy PC jak mogliby powiedzieć niektórzy czyli wszyscy jeźdźcy apokalipsy którzy wskazani przez Kaczyńskiego meldują się i pilnują resortów siłowych i tego żeby przypilnować premiera Morawieckiego, żeby bardzo wyraźnie i dokładnie skupił się na tych rzeczach którymi się ma zajmować. Widzimy że tam mu dają możliwość decyzji personalnych. Tam może wskazać nowe osoby i kierunki pracy ministerstw, natomiast te wszystkie najważniejsze kwestie decydujące o samym wymiarze, czyli ci którzy mają pilnować linii rządu, są absolutnie z czystej historii partyjnej – przekonywał lider PO.