"Różaniec zamiast śniadania". Ks. Lemański krytykuje ministra zdrowia i jego "Deklarację Wiary"

Prof. Szumowski jest jednym z prawie 4 tys. lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary. Opisuje ona wartości i zasady katolickiej bioetyki. Do tej pory podpisało ją ponad 3,8 tys. lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny, w tym 59 profesorów.

Do artykułu na ten temat odniósł się również ks. Lemański, który skrytykował nowego ministra zdrowia i fakt, że podpisał on "Deklarację Wiary". "No i ten podpis o deklaracji wiary. Gdyby to zdjęcie wywiesić w szpitalach i przychodniach, niektórzy chorzy wyzdrowieliby na sam widok. Był już kiedyś taki, nazywał się Kaszpirowsky. Tamten miał łagodniejszy wzrok. Ale jak tamten na człowieka patrzył, to ponoć herbata w szklance przed telewizorem nie stygła, a kwiatki więdły nawet te sztuczne. Ten spojrzy i już wiesz, że nie będzie podwyżek dla pielęgniarek, ani dla rezydentów. Emeryci niech Bogu dziękują za te "tanie leki", których się przy poprzedniku nałykali. O zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia możemy się co najwyżej pomodlić. Do kolejnych występów WOŚP zostało już tylko kilka dni, więc może jeszcze nie zdąży rzucić żadnej klątwy." – napisał na Facebooku.