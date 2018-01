SLD przeciwko ustawie dezubekizacyjnej

Zgodnie z ustawą dezubekizacyjną, którą Sejm przyjął w grudniu 2016 roku, emerytury i renty byłych esbeków i funkcjonariuszy tajnych służb PRL mają zostać obniżone do wysokości średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli ok. 2 tys. zł (emerytura) i ok. 1,5 tys. zł (renta). Nowe przepisy weszły w życie w ubiegłym roku.

Ustawie sprzeciwiają się politycy SLD, którzy tłumaczą, że wprowadzenie w życie zmian w istniejącej Ustawie "dotknęło wielu uczciwie i sumiennie pracujących obywateli dla dobra naszego kraju", "często w dużej części swojej służby już po 1989 roku (...) którzy przeszli pozytywną weryfikację, a w latach 90 ubiegłego stulecia byli wielokrotnie odznaczani i wyróżniani za swoją wzorową służbę". "Ustawa dotyczy nie tylko pracowników służb specjalnych ale i policjantów; strażaków; funkcjonariuszy straży granicznej i innych" – czytamy na stronie SLD.

Dzisiaj działacze SLD ogłosili, że składają podpisy pod projektem ustawy przywracającym emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych.