Morawiecki: Powinniśmy się zwiększyć o kolejne nabytki

Morawiecki podkreślił, że WiS ma być twórczą opozycją, bo takiej potrzebuje Polska. – Spójrzmy na ostatnie wydarzenia związane z wyraźnym osłabieniem opozycyjnej retoryki. I Platforma Obywatelska, i Nowoczesna w dużym stopniu się pogubiły w kampanii związanej z konfrontacją aborcyjną. To świadczy o tym, że Polska potrzebuje jednak głębszego i innego trochę wymiaru opozycyjnego. Chcielibyśmy tym wymiarem być – wyjaśnił.

Lider WiS zaznaczył, że chce, aby jego koło zasypywało podziały w Polsce. – One się pojawiają w sporach aborcyjnych i innych. To bardzo daleko idące podziały. Po jednej stronie w Sejmie na koniec zeszłego tygodnia jedni się oskarżają, że są mordercami dzieci, a drudzy oskarżają tamtych, że to są mordercy kobiet. My Polacy mamy się tak dzielić? To bardzo niszczące dla nas i osłabiające. Dlatego jako WiS chcemy taką lukę zapełnić – stwierdził.