Czaputowicz: Zwróciłem się do Timmermansa z prośbą o spotkanie

W czasie konferencji prasowej Czaputowicz podkreślał wagę faktu, że z pierwszą zagraniczną wizytą premier Mateusz Morawiecki udał się do Budapesztu, zaś on do Sofii. – Oznacza to, że dla Polski region Europy Środkowej jest bardzo ważny w polityce zagranicznej. Bułgaria pełni prezydencję w UE, Polska w pełni popiera priorytety prezydencji bułgarskiej, zwłaszcza zaangażowanie na rzecz wzmocnienia relacji między UE a Bałkanami Zachodnimi – mówił szef polskiej dyplomacji.

Czaputowicz przekonywał, że Bułgaria jest obecnie głównym państwem regionu, w związku z czym wszystkie państwa powinny wspierać jej politykę. – Chcę to powiedzieć wyraźnie: sukces Bułgarii jeśli chodzi o relację prezydencji, będzie także sukcesem Polski – dodał.

Minister poinformował, że w czasie dzisiejszego spotkania omówiona została także kwestia dalszych kroków ws. artykułu 7 traktatu unijnego. – Ze swojej strony przedstawiłem wstępne stanowisko Polski odnośnie tego problemu. Zadeklarowałem, że wkrótce zostanie ono przedstawione na piśmie – powiedział, dodając że Polska jest w tej kwestii nastawiona na dialog.

– Jutro wyjeżdżam do Niemiec, pojutrze będę rozmawiał z Sigmarem Gabrielem, m.in. na ten temat. Zwróciłem się także do przewodniczącego Timmeramsana o spotkanie, jeśli jest to możliwe. Będę bowiem w przyszłym tygodniu, w poniedziałek w Brukseli – poinformował. Jak podkreślił, nie otrzymał jeszcze odpowiedzi, czy takie spotkanie będzie mogło dojść do skutku. – Będziemy rozmawiać i prowadzić dialog ze wszystkimi zainteresowanymi. Zadeklarowałem gotowość polskich ekspertów prawnych, którzy wyjaśnią dokładnie polskie stanowisko w tej kwestii – powiedział Czaputowicz.

Prezentując stanowisko strony polskiej, szef MSZ wskazał że w sprawę powinien zostać włączony Trybunał Sprawiedliwości UE, ponieważ jest on jedyną instytucją uprawnioną do rozstrzygania ws. prawa i standardów unijnych.