"Kuriozalne naruszenie". Uczelnia o. Rydzyka musi zwrócić publiczne środki

Katarzyna Pełczyńska, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej poinformowała, że toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej będzie musiała zwrócić otrzymaną dotację na utworzenie jednego z kierunków studiów. Minister podała powód takiej decyzji.

"Decyzją @MFIPR_GOV_PL Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu(Lux Veritatis) zwróci dofinansowanie na utworzenie kierunku «Informatyka medialna». Naruszenie naprawdę kuriozalne -warunkiem koniecznym przyjęcia na studia było zaświadczenie od proboszcza" – czytamy w serwisie X.

O. Rydzyk traci kolejne dofinansowanie

Decyzja minister Pełczyńskiej to kolejne tego typu rozstrzygniecie, w wyniku którego fundacja Lux Veritatis może nie otrzymać przyznanego wcześniej dofinansowania.

27 grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości wstrzymało wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości dla kilkunastu podmiotów. Jednym z nich była fundacja prowadzona przez o. Tadeusza Rydzyka, która w ubiegłym roku miała otrzymać 2 308 800 złotych. Łącznie do końca 2026 roku Fundacji ma zostać wypłacone 7 178 028 złotych.

Jak podkreślił resort prowadzony przez Adama Bodnara, wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów. Umowy będą jednak wnikliwie analizowane.

Redemptorysta o wyniku wyborów

Zdaniem o. Rydzyka "to, co dokonało się ostatnio w Polsce, to jest wynik wielkiej manipulacji". Chodzi o wybory parlamentarne.

– I myślę, że to nie były jednostki, które grały w tym teatrze manipulacji, to byli ludzie zorganizowani, przeszkoleni, finansowani, będący częścią wielkiej struktury, wielkiej, jak to nazywam, międzynarodówki. To są ci, którzy Polski nienawidzą, zwłaszcza takiej, która ma wiarę w sercu, jest wierna tradycji humanistycznej, szanuje swoich bohaterów i świętych – przekonywał toruński zakonnik w jednym z wywiadów.

