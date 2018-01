Kukiz odpowiada Siemoniakowi: Przy malwersantach i złodziejach z PO Winnicki to kryształ

Słowa Siemoniaka miały związek reportażem wyemitowanym na TVN-nie o polskich neonazistach. Antybohaterami materiału byli członkowie stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność", do którego należał asystent Winnickiego. Należy podkreślić, że po emisji programu w którym pokazano skandaliczne działania członków DIN, współpracownik posła zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu.

Na sugestię Siemoniaka zareagował na portalu społecznościowym Paweł Kukiz. "Panie Siemoniak, Winnicki od półtora roku działa poza K'15 bo taką decyzję podjął Klub" – zaczął swój wpis polityk. "Ale zastanowię się nad przeprosinami, jeśli przeprosi pan za Nowaka, Gawłowskiego, Sawicką, Zbycha, Rycha, Grzecha, Mira, rozmowy u Sowy, Amber Gold, itd., Za dziesiątki złodziei i malwersantów, których do Sejmu i sejmików wprowadziła Platforma i którzy po dziś dzień są członkami partii" – wskazał lider Kukiz'15, dodając że przy nich Robert Winnicki to kryształ. "A przy okazji niech pan przeprosi za samego siebie i (m.in.) za to, co zrobił pan z Armią" – skwitował.