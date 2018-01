Moja książka to arcydzieło

Agnieszka Niewińska: Za chwilę do księgarń trafi pana debiut literacki – „Toksyna”. Sam pan mówi, że to książka obrzydliwa. Zastanawiam się, po co pan ją napisał. To żart ze współczesnych literatów, czytelników, rynku książki?

Sławomir Jastrzębowski: W warstwie językowej książka jest intencjonalnie wstrętna, obrzydliwa, nie do zaakceptowania, podobnie jak świat, który opisuje. Jest to jednak książka głęboko moralna, to egzystencjalny poemat o rozpaczy. Nieprzypadkowo we wstępie przywołuję „Skowyt” Ginsberga.