Wiatrowycz odpowiada polskiemu prezydentowi

"Kancelaria Prezydenta RP wyraża głębokie rozczarowanie wynikiem rozmów miedzy wicepremierami Ukrainy i Polski" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronach KPRP. W ocenie Kancelarii Prezydenta, "brak decyzji strony ukraińskiej w fundamentalnej kwestii, jaką jest zniesienie zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania i nie realizuje ustalonego przez Prezydentów obu krajów mandatu do rozmów, co znacząco obciąża wzajemne relacje".

W oświadczeni napisano także, że strona polska liczy na zniesienie zakazu w najbliższych dniach.

Na komunikat KPRP odpowiedział za pośrednictwem portalu społecznościowego szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz. „Kancelaria prezydenta Polski jest rozczarowana wynikami wczorajszego spotkania wicepremierów Ukrainy i Polski w związku z brakiem postępów w ważnej dla strony polskiej kwestii” – napisał Wiatrowycz na Facebooku.

Jak dodał, to jednak ze strony polskiej za każdym razem po podjęciu wstępnych ustaleń pojawiają się inicjatywy, które wywołują nowe problemy. "Podpisanie przez prezydenta Dudę zmian w ustawie o IPN całkowicie zmieniło warunki rozmów, co do których umawiano się jeszcze w grudniu” – zaznaczył szef ukraińskiego IPN.