Tusk skarży się na antysemityzm w Polsce. "Trzeba zatrzymać falę niemądrych i nieprzyzwoitych ekscesów"

Czytaj także:

Gliński: Zaapelowałbym, aby uciszyć emocje wokół Polskiej Fundacji Narodowej– Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej, rozumiemy potrzeby nowego budżetu UE, rozumiemy nowe zadania, jak również konieczność podniesienia tego budżetu – powiedział wczoraj szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, po nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów UE w Brukseli.

Rozmowy Morawiecki-Tusk

Podczas spotkania w stolicy Belgii, doszło również do rozmowy pomiędzy obecnym premierem – Mateuszem Morawieckim, a byłym szefem polskiego rządu, obecnie szefem Rady Europejskiej – Donaldem Tuskiem.

– Miałem okazję dziś porozmawiać z premierem Morawieckim na marginesie prac Rady Europejskiej. Przedstawiłem mu moją ocenę sytuacji w jakiej znalazła się Polska oraz wnioski jakie płyną z moich spotkań z europejskimi liderami, w czasie których też poruszałem tę kwestię i starałem się zadbać o dobre imię naszego kraju, co dzisiaj nie jest taką prostą sprawą, co także premier Morawiecki rozumie, co wynikało jednoznacznie z naszej rozmowy – mówił wczoraj wieczorem Tusk.

– Chcę podkreślić, powiedziałem to premierowi Morawieckiemu, że sytuacja jest bardzo poważna. Dotyczy bezpośrednio polskich interesów, polskiej reputacji i polskiej pozycji w świecie – dodał były szef polskiego rządu.

Tsunami złej reputacji i antysemityzm

Jak tłumaczył Tusk na konferencji prasowej w Brukseli, na rozwiązanie obecnego w relacjach Polski z innymi państwami, jest jedno rozwiązanie. – Trzeba zatrzymać dwie fale (...) Po pierwsze falę złych opinii o Polsce, a ta fala przypomina już wręcz tsunami, i drugą falę, falę niemądrych i nieprzyzwoitych ekscesów, antysemickich wypowiedzi w kraju – stwierdził Tusk.

– Obóz rządzący ma wszystkie narzędzia aby zatrzymać obie te fale, jeśli tego rzeczywiście chce. Wszyscy ciężko pracowaliśmy w Polsce, ja też, przez ostatnie 30 lat nad dobrymi relacjami Polski ze światem zewnętrznym, w tym Izraelem i wspólnotą żydowską. Nie możemy pozwolić, aby ktoś w kilka tygodni zrujnował całą tę robotę. Nie jest jeszcze za późno na konkretne działania, tak jak nie jest za późno na zwykłą ludzką przyzwoitość – dodał polityk.

Czytaj także:

Morawiecki po szczycie UE ws. budżetu: Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej

Czytaj także:

"Polska jest gotowa do zdrowego kompromisu". Premier o negocjacjach ws. budżetu UE