Takiego pakietu jeszcze nie było. USA podjęły decyzję

Pentagon zapowiedział, że przekaże na Ukrainę rakiety Patriot i amunicję artyleryjską w ramach pomocy wojskowej o wartości 6 miliardów dolarów. To drugi pakiet z Waszyngtonu w tym tygodniu, po ogłoszonej w środę natychmiastowej pomocy w wysokości 1 miliarda dolarów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek, że Kijów "pilnie" potrzebuje rakiet Patriot w obliczu rosnących zagrożeń powietrznych ze strony Rosji. Zełenski wskazał, że "Patrioty będą tym, co może i powinno teraz ratować życie".

– Jest to największy pakiet pomocy w zakresie bezpieczeństwa, jaki do tej pory przekazały Stany Zjednoczone – powiedział sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Pakiet obejmuje amunicję do obrony powietrznej, systemy przeciwdronowe oraz amunicję artyleryjską.

Ukraina dysponuje obecnie niewielkimi liczbami Patriotów, które uzupełniają inne zachodnie systemy obrony przeciwrakietowej i istniejące zapasy rakiet ziemia-powietrze (SAM) z czasów radzieckich, takich jak S-300. Patrioty to najpotężniejsze i najdroższe systemy obrony powietrznej, jakie posiada Ukraina. Każda bateria Patriota kosztuje około 1 miliarda dolarów, a każdy pocisk kosztuje prawie 4 miliony dolarów.

Nowy pakiet dla Ukrainy

W tym tygodniu prezydent USA Joe Biden podpisał zatwierdzony przez Kongres pakiet ustaw, który przewiduje przyznanie pomocy Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski wkrótce potwierdził, że pomoc USA obejmuje rakiety dalekiego zasięgu ATACMS. "To są niezbędne środki aby jak najszybciej doprowadzić do sprawiedliwego pokoju" – podkreślił prezydent Ukrainy. Wcześniej dziennikarze informowali, że Waszyngton przekazał już te rakiety armii ukraińskiej, ale potajemnie.

"Uzbrojenie z nowego pakietu pomocy USA dla Ukrainy jest już w magazynach w Polsce gotowe do transportu. "Część sprzętu została wcześniej przygotowana i dotrze na Ukrainę w najbliższych dniach – potwierdził Polskiemu Radiu wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zostanie uruchomiony po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena zatwierdzonej przez Kongres ustawy o wsparciu sojuszników USA. Ma to nastąpić jeszcze dzisiaj" – napisał na portalu X korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że w nowym pakiecie znajdą się między innymi systemy obrony powietrznej, pociski artyleryjskie i pojazdy opancerzone. Pakiet będzie obejmować duże ilości sprzętu i amunicji.

