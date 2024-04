Inteligentna kamera zewnętrzna Netatmo

Test "Do Rzeczy": Zdolność trafnego identyfikowania ludzi, samochodów, zwierząt i innych ruchów, co znacząco zmniejsza liczbę fałszywych alarmów, wbudowana syrena alarmowa, dobra jakość obrazu, kompatybilność z Apple Homekit i Google Assistant oraz uaktualniona aplikacja, która działa bez konieczności opłacania subskrypcji – to największe zalety inteligentnej kamery zewnętrznej francuskiej firmy Netatmo.

Majówka coraz bliżej. Policja tradycyjnie ostrzega, że na kilka świątecznych dni szykują się hotelarze i restauratorzy. To również czas łowów złodziei okradających domy. Przed wyjazdem warto więc poprosić o szczególną uwagę sąsiadów. Można też zamontować prywatny monitoring posesji. Testowana kamera ma tę zaletę, że na pierwszy rzut oka wygląda po prostu jak nowoczesne oświetlenie domu.