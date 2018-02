Gowin: Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, czasem nie starczało mi do pierwszego

Kiedy byłem jeszcze ministrem sprawiedliwości to czasami nie starczało mi do pierwszego. Miałem wtedy jeszcze trójkę dzieci na utrzymaniu. Sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa – mówił na antenie Radia ZET wicepremier Jarosław Gowin.