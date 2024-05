Były dziennikarz TVP Info ma nową pracę. To znana sieć supermarketów

Jak poinformowały pod koniec marca Wirtualne Media, Maciej Dolega rozstał się z TVP Info. Informację o końcu współpracy potwierdziło biuro prasowe spółki. "Pan Maciej Dolega nie jest już współpracownikiem TVP" – napisano w komunikacie Centrum Informacji Telewizji Polskiej. Dziennikarz pracował w TVP Info od kwietnia 2021 roku, po tym, jak przeszedł tam z TVN24. Po zmianie władz w TVP, prezenter przygotowywał jeszcze pojedyncze materiały, jednak szybko przestał pojawiać się na antenie.

Maciej Dolega jednak nie dołączy do "Dzień dobry TVN". Nagły zwrot

Niedługo później portal przekazał, że dziennikarz będzie współpracował ze śniadaniówką TVN. Według doniesień serwisu Wirtualne Media, miał w kwietniu dołączyć do zespołu reporterów "Dzień dobry TVN" i odpowiadać za relacje na żywo. Szybko okazało się, że jednak do tego nie dojdzie.

"Niezwykle cieszyłem się na czekające mnie wyzwania, rozmowy z gośćmi i spotkania z widzami. Dostałem też ogrom wsparcia i dobrej energii od ludzi w mediach społecznościowych oraz od znajomych z różnych redakcji, którzy przeczytali o mojej współpracy z TVN-em. Bardzo to wszystko doceniam i jestem wdzięczny za okazaną życzliwość" – przekazał w oświadczeniu portalowi Wirtualnemedia.pl Maciej Dolega. "Życie pisze jednak własne scenariusze, często takie, które są dla nas najcięższą próbą. Bardzo żałuję, ale nie będę mógł w tym momencie sprawdzić się w nowych zadaniach. To czas, kiedy muszę być blisko mojej rodziny i wspierać najbliższą mi osobę w powrocie do zdrowia" – tłumaczył dalej Dolega, dziękując za propozycję TVN-owi.

Były dziennikarz TVP ma nową pracę. To sieć sklepów MediaMarkt

Teraz okazuje się Macieja Dolega ma już nową pracę. Błyy dziennikarz TVP i TVN objął stanowisko szefa działu PR i rzecznika prasowego sieci sklepów MediaMarkt Polska.

Jak podkreśla w komunikacie MediaMarkt, Maciej Dolega "dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w pracy dziennikarza i prezentera telewizyjnego wnosi do swojej nowej roli specjalistyczną wiedzę".

