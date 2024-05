Kandydat na ambasadora przy NATO. Prezydent: Nie podpiszę zgody

– Nie podpiszę zgody na zmianę ambasadora RP przy NATO. Nie konsultowano tego ze mną, to złamanie dotychczasowej procedury – powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

Jak dodał, Polskę przed NATO reprezentuje "przede wszystkim prezydent RP". – Oczekuję, że to ja będę przedstawiał premierowi kandydata na polskiego ambasadora w NATO – podkreślił.

Prezydent Duda: Zdumiewająca sytuacja

– Sama sytuacja jest zdumiewająca, że tuż przed szczytem NATO próbuje się zmienić przedstawiciela, który uczestniczy w tej chwili w pracach przygotowawczych nad szczytem. Tym bardziej, że dzieje się to bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia i odniesienia się do bieżącej działalności ambasadora – powiedział prezydent.

– Nie ma żadnych zarzutów wobec pana ambasadora, ani ze strony władz NATO, a myślę tu przede wszystkim o sekretarzu generalnym. Nie było żadnych zastrzeżeń do jego pracy, jak również wynikó tej pracy przez wszystkie lata przez, które pełnił tę funkcję. Nie ma również żadnych zastrzeżeń wobec jego pracy i tego jak przygotowuje szczyt NATO, ani premiera, ani ministra spraw zagranicznych, ani minista obrony narodowej. Więc muszę powiedzieć, że ta próba usunięcia go z placówki tuż przed szczytem NATO, w istocie prowadzi do zaburzenia naszych przygotowań do szczytu NATO. Właściwie warto zadać sobie tu pytanie, czy może nie powinna się tym zająć komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich, którą ostatnio premier powołał – stwierdził prezydent Andrzej Duda

Ambasador przy NATO bez zgody prezydenta?

Wcześniej prezydencki minister Wojciech Kolarski udzielił komentarza mediom w trakcie obrad komisji spraw zagranicznych. Wskazał, że choć już się wówczas zebrała to "jest jeszcze czas, żeby się zatrzymać i nie iść drogą konfrontacji, bo ona nie służy Polsce i nam wszystkim". – Dzisiaj próba zmiany wbrew prezydentowi na stanowisku stałego przedstawiciela Polski przy NATO jest uderzeniem w nasze interesy i narażeniem na szwank naszego bezpieczeństwa – podkreślił.

W czwartek sejmowa komisja spraw zagranicznych zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP przy NATO. Najder objął to stanowisko po raz drugi – był już stałym przedstawicielem RP przy NATO w latach 2011-2016. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Szatkowskiego.