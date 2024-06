Parada Równości w Warszawie. Kotula: Nie ma praworządności i demokracji bez praw osób LGBT

Wydarzenie, które rozpoczęło się w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, objął swoim patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na Paradzie Równości pojawili się m.in. politycy Lewicy, ministrowie w rządzie Donalda Tuska – Krzysztof Gawkowski i Katarzyna Kotula.

Parada Równości w Warszawie. "Chcę być dumna z rządu koalicji 15 października"

– Czerwiec to miesiąc dumy. To wasz czas. To czas waszej społeczności. Symbolem pride month, czyli miesiąca dumy, jest tęczowa flaga. Ta flaga była z nami w obronie praw kobiet, niezależnego sadownictwa czy wolnych mediów. Była wszędzie tam, gdzie ważna jest solidarność i współpraca. Była tam, gdzie przez ostatnie lata walczyliśmy o praworządność i demokrację – mówiła Kotula.

– Ale nie ma praworządności i demokracji bez praw człowieka, bez praw osób LGBT. Nie ma praw LGBT bez podstawowych praw: ochrony przed mową nienawiści, związkami partnerskimi minimum i godnej tranzycji – przekonywała.

– Skoro czerwiec ma być naprawdę miesiącem dumy, to ja chciałabym być w czerwcu dumna z rządu koalicji 15 października, w którym jestem, i mam nadzieję, że tak się stanie. Dlatego W tym tygodniu przygotowałam wszystkie dokumenty i skierowałam do wykazu prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu o związkach partnerskich – powiedziała minister.

Dodała, że "kiedy i czy będzie on procedowany, zależy od całego rządu koalicji 15 października i naszych współkoalicjantów". – Wy nie możecie dłużej czekać, ja nie mogę dłużej czekać. Czerwiec to czas na decyzję – stwierdziła.

Kotula: Ustawa o związkach partnerskich to absolutne minimum

– Liczę na mądrość i rozsądek moich kolegów i koleżanek z rządu, bo rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich to absolutne minimum. Dzisiaj nie tylko musimy, ale mamy polityczny obowiązek spłacić dług i spełnić obietnice wyborcze. (...) Czas na decyzje – powtórzyła Kotula.

Na koniec zwróciła się do uczestników parady słowami: – Nie życzę wam dzisiaj dobrej zabawy. Życzę wam realizacji politycznych obietnic i spełnienia waszych praw.

