Polska gra z Holandią, a stream TVP... padł

"Około godziny 15:00 Telewizja Polska odnotowała atak DDOS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi. Ze swojej strony mogę przeprosić wszystkich kibiców, którzy stracili możliwość śledzenia początku transmisji w Internecie" – napisał na portalu X dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki. "Stream TVP padł. Gamonie. Nie do pomyślenia za Kury i Szkolnikowskiego" – komentuje dziennikarz TV Republika Marcin Dobski. "Dziękuję TVP za uniemożliwienie obejrzenia meczu. Serwer wam padł. Na was zawsze można liczyć. Dzięki za wszystkie linki do streamów:) Ostatecznie wykupiłem sobie szybko Canal+" – wskazuje Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Poseł PiS Marcin Przydacz ocenia: "Wielu z nas chciałoby obejrzeć mecz Biało-Czerwonych w Internecie. Niestety dzisiejsza Telewizja Polska nie potrafi nam tego zapewnić. Stream w sieci padł po kilkunastu sekundach. Tak wygląda dziś stan zarządzania kluczowymi spółkami przez koalicję rządzącą". "Mówili, że TVP w likwidacji, to nie wierzyliście. Piękne czasy, gdy trzeba oglądać Polaków u jakiegoś internetowego złodzieja, bo publiczny nadawca nie przewidział, że ludzie będą chcieli obejrzeć" – ironizuje Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.

Były szef TVP Sport Marek Szkolnikowski napisał: "Fajna ta transmisja online".

Euro 2024. Meczu Polska-Holandia

W 16. minucie meczu Polska-Holandia, Polska strzeliła rywalom gola. Kilkanaście minut później Holendrzy odpowiedzieli.

Trafienie, po rzucie rożnym, zaliczył napastnik biało-czerwonych Adam Buksa. Asystował mu Piotr Zieliński. Jednak niedługo później, w 29. minucie spotkania, rywale pokonali Wojciecha Szczęsnego i doszło do remisu. Gola zdobył dla Holendrów Cody Gakpo. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

O godz. 15:00 rozpoczął się mecz Polska–Holandia na otwarcie rywalizacji w grupie D piłkarskich mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Mecz odbywa się na Volksparkstadion w Hamburgu.