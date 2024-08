Ziobro: Banda Tuska. Przyjdzie czas, że za to odpowiedzą

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

– PiS jako partia polityczna uzyskała największą liczbę mandatów i ta dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby przeszło 38 mln zł, ale (...) dotacja będzie umniejszona o 10 mln zł, czyli będzie wynosiła 28 mln zł – poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Partia Jarosława Kaczyńskiego może zostać również pozbawiona subwencji na trzy lata.

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie.

PKW odrzuciła sprawozdanie PiS. Ziobro reaguje

Były minister sprawiedliwości, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro napisał na platformie X, że "bezprawna decyzja o finansowym zagłodzeniu opozycji to realizacja polityki ośmiu gwiazdek". "To, co wyryczano na Campusie, wprowadziło w życie PKW" – dodał.

Jego zdaniem do "niszczenia" PiS i SP wykorzystano m.in. "absurdalny donos" ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, jakoby spot informacyjny poświęcony reformie Kodeksu karnego, który powstał w MS za rządów Ziobry, był "agitacją wyborczą".

"Banda Tuska". "Przyjdzie czas, że za to odpowiedzą"

"A co z milionami wydanymi w trakcie kampanii parlamentarnej na Campus, w trakcie którego wprost agitowano na kogo głosować? Co z wartymi miliony bilbordami Wielkiej Orkiestry Owsiaka promującymi hasła zbieżne z kampanią partii Donalda Tuska? Co ze spotem Rafała Trzaskowskiego o otwarciu kładki na Wiśle podczas wyborów samorządowych?" – pyta były minister sprawiedliwości.

"Bandzie Tuska wydaje się, że wolno im już wszystko, ale przyjdzie czas, że za to odpowiedzą" – oświadczył Ziobro.

