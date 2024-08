Takie oświadczenie złożył minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani przed spotkaniem szefów dyplomacji państw UE – podaje agencja RBK-Ukraina, powołując się na włoski dziennik "Corriere Della Sera".

Według Tajaniego Włochy dostarczyły Ukrainie głównie broń defensywną. Wkrótce zamierzają jej przekazać system obrony powietrznej SAMP/T, który "nie może być używany na terytorium Rosji".

– Powtarzamy, że nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, NATO nie jest w stanie wojny z Rosją, zatem stanowisko Włoch pozostaje takie, żeby naszej broni używać na terytorium Ukrainy. A inne kraje podejmą taką decyzję, jaką uznają za stosowną – oświadczył szef włoskiej dyplomacji.



Ataki na cele w Rosji. Włochy i Wielka Brytania odmawiają Ukrainie

W pierwszej połowie sierpnia brytyjskie media podały, że rząd w Londynie nie pozwolił Kijowowi na użycie rakiet Storm Shadow podczas ofensywy na obwód kurski w Rosji.

Według ustaleń gazety "The Telegraph", która powołuje się na przedstawiciela brytyjskiego rządu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wywierał presję na Wielką Brytanię, by ta pozwoliła Ukrainie na używanie pocisków powietrze-ziemia Storm Shadow w czasie działań ofensywnych w obwodzie kurskim, ale spotkał się z odmową.

– Nie ma zmiany w brytyjskim stanowisku. Dostarczamy pomoc wojskową, by wesprzeć oczywiste prawo Ukrainy do samoobrony przeciwko nielegalnym atakom Rosji, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Stawiamy sprawę jasno: sprzęt dostarczony przez Wielką Brytanię ma być użyty do obrony Ukrainy – oświadczył przedstawiciel rządu w Londynie.

USA ograniczają Ukrainę ws. użycia amerykańskiej broni

Pod koniec maja Stany Zjednoczone zezwoliły Ukrainie na przeprowadzanie ataków na terytorium Rosji przy użyciu rakiet dalekiego zasięgu, w tym ATACMS.

Jednak, jak podają źródła "Washington Post" w Kijowie, USA ograniczyły zasięg tych ataków do 100 km od granicy. Co więcej, siłom ukraińskim zezwolono na użycie rakiet tylko w tych miejscach, gdzie wojska rosyjskie posuwają się w celu zajęcia terytorium Ukrainy.

– Nie chodzi tu o położenie geograficzne czy określony promień, ale jeśli Rosja zaatakuje lub będzie miała zamiar zaatakować Ukrainę ze swojego terytorium, Ukraina będzie w stanie wziąć odwet na siłach, które atakują ją zza granicy – powiedział rzecznik Pentagonu, major Charlie Dietz.

Niebezpieczna propozycja Putina. Król Arabii Saudyjskiej odmówił

Prezydent Rosji Władimir Putin w odpowiedzi na zezwolenie Ukrainie na ostrzał terytorium Rosji amerykańską bronią oświadczył, że Moskwa może rozpocząć dostarczanie rakiet wrogom krajów zachodnich, aby mogli uderzać w swoje cele.

Następnie Putin, według amerykańskiego wywiadu, zwrócił się do Arabii Saudyjskiej o pozwolenie na przekazanie rakiet manewrujących jemeńskim Huti, którzy próbują zablokować żeglugę po Morzu Czerwonym. Jednak książę koronny Mohammed ibn Salman sprzeciwił się temu i odmówił Rosji.

