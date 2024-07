Wstrząs w kopalni Rydułtowy. 40 górników już na powierzchni

Zdarzenie miało miejsce w czwartek o godzinie 8.16. Wtedy to, jak poinformowała rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiega, w kopalni Rydułtowy nastąpił "dosyć silny, wysokoenergetyczny wstrząs". Doszło do niego na głębokości 1,2 km. Jak informuje Alicja Waliszewska, rzecznik prasowa Wojewody Śląskiego jedna osoba w stanie ciężkim śmigłowcem została przetransportowana do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Wiadomo, że w rejonie wstrząsu było 68 osób.

Górnicy wydobywani na powierzchnię

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Zgodnie z najnowszymi informacjami, nie ma kontaktu z dwoma górnikami. Wydobyci na powierzchnie górnicy są w dobrym stanie. Ratownik przekazał stacji TVN24, że na górę wydobyto ok. 40 osób. – Na miejsce zadysponowano ratowników z psami, co jest dobrą wiadomością. Oznacza to, że na miejscu panują na tyle dobre warunki, że psy mogą uczestniczyć w akcji – powiedział Leszek Modzelewski.

Prof. Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyjaśnił, że wstrząsy w kopalniach nie są niczym nadzwyczajnym. – One się zdarzają codziennie. Czasami taki silny wstrząs jak dzisiaj może doprowadzić do tąpnięcia – tłumaczy Cała. Sprecyzował, że silne wstrząsy na dużej głębokości są charakterystyczne dla Rybnickiego Okręgu Węglowego. — Inaczej niż na przykład w Libiążu czy Chrzanowie, gdzie te wstrząsy są skoncentrowane bliżej powierzchni i powodują uszkodzenia infrastruktury, tam one mają miejsce głęboko i dochodzi do tąpnięć.

"Jestem myślami i modlitwą z górnikami poszkodowanymi w wyniku wstrząsu, do którego doszło dziś na terenie kopalni 'Rydułtowy-Anna'. Przesyłam wyrazy wsparcia dla rodzin oraz służb biorących udział w akcji ratowniczej" – napisał na portalu X Mateusz Morawiecki.

Kopalnia Rydułtowy

Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy znajdująca się na terenie Rydułtów i Pszowa, należy do Polskiej Grupy Górniczej. Powstała w roku 2004 w wyniku połączenia dwóch kopalń KWK Rydułtowy z Rydułtów i KWK Anna z Pszowa. Obecnie jest to jeden z największych zakładów przemysłowych na terenie Rydułtów. Zatrudnienia ponad 90 proc. mieszkańców pracujących w przemyśle.