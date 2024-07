Tragedia w kopalni Rydułtowy. Nie żyje jeden z górników

Wstrząs w kopalni Rydułtowy miał miejsce w czwartek o godzinie 8.16. Wtedy to, jak poinformowała rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiega, w kopalni nastąpił "dosyć silny, wysokoenergetyczny wstrząs". Doszło do niego na głębokości 1,2 km. Jak informowała Alicja Waliszewska, rzecznik prasowa Wojewody Śląskiego jedna osoba w stanie ciężkim śmigłowcem została przetransportowana do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Wiadomo, że w rejonie wstrząsu było 68 osób.

Wieczorem w czwartek Polska Grupa Górnicza poinformowała o śmierci jednego z dwóch górników, którzy byli poszukiwani po porannym wypadku.

"Nie żyje jeden z dwóch górników ruchu Rydułtowy kopalni ROW, poszukiwanych po wstrząsie, do którego doszło w czwartek rano 11 lipca 2024 r. Zmarły sztygar zmianowy miał 41 lat i 23 lata stażu pracy w górnictwie, w kopalni Rydułtowy pracował od 16 lat" – przekazała PGG.

Wcześniej spółka informowała o poszukiwaniu dwóch górników, którzy zaginęli po porannym wstrząsie. Z 76 pracowników, którzy zostali ewakuowani na powierzchnię, 17 trafiło do szpitali.

Kopalnia Rydułtowy

Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy znajdująca się na terenie Rydułtów i Pszowa, należy do Polskiej Grupy Górniczej. Powstała w roku 2004 w wyniku połączenia dwóch kopalń KWK Rydułtowy z Rydułtów i KWK Anna z Pszowa. Obecnie jest to jeden z największych zakładów przemysłowych na terenie Rydułtów. Zatrudnienia ponad 90 proc. mieszkańców pracujących w przemyśle.

Prof. Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyjaśnił, że wstrząsy w kopalniach nie są niczym nadzwyczajnym. – One się zdarzają codziennie. Czasami taki silny wstrząs jak dzisiaj może doprowadzić do tąpnięcia – tłumaczy Cała. Sprecyzował, że silne wstrząsy na dużej głębokości są charakterystyczne dla Rybnickiego Okręgu Węglowego. — Inaczej niż na przykład w Libiążu czy Chrzanowie, gdzie te wstrząsy są skoncentrowane bliżej powierzchni i powodują uszkodzenia infrastruktury, tam one mają miejsce głęboko i dochodzi do tąpnięć.

