Schrony w Warszawie? Trzaskowski: To nie moja odpowiedzialność

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był pytany w Polsat News o hipotetyczną sytuację pojawienia się nad stolicą rosyjskiej rakiety. Czy stolica jest gotowa? – Na szczęście mamy swoją obronę, nie ma takiego zagrożenia – przekazał polityk Koalicji Obywatelskiej. – Uspokajam. Nic takiego się na razie nie wydarzy – dodał. Trzaskowski powiedział, że – gdy tydzień przed wojną wrócił z Kijowa – to skierował pytania do rządu PiS o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. – Tamten rząd nie zrobił nic z tą ustawą – zaznaczył.

– Dopiero rząd Donalda Tuska zajął się tą ustawą. To ona będzie podstawą prawną pod plany ewakuacji i schrony. Do tej pory nie mam na jakiej podstawie pisać takich planów – podkreślił Trzaskowski. – Budowa schronów to nie jest moja odpowiedzialność, ale państwa. Ja zrobiłem audyt, mimo, że nikt mi nie kazał. Wykazaliśmy, że mamy miejsca schronienia na parkingach i stacjach metra – dodał.

"Mamy prawo"

Trzaskowski odniósł się też do kwestii wejścia Ukrainy do NATO. – To bardzo ważne, aby Ukraina stała się członkiem NATO. Dziś większość europejskich polityków prezentuje takie stanowisko – podkreślił. – Wszyscy mówią, że aby tak się stało, musi się skończyć wojna – dodał. Jak zaznaczył prezydent Warszawy, wszyscy wiedzą, że Putin rozumie tylko język siły. – Jedynie bardzo mocne zaangażowanie po stronie Ukrainy może spowodować, że Kijów wygra tę wojnę – podkreślił.

– Jestem przekonany, że gdyby wszyscy mieli tak pełną determinację, jak kolejne polskie rządy, to Ukraina już odbiłaby terytoria okupowane przez Rosję – przekazał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy stwierdził, że Polska jest numerem jeden w NATO, jeżeli chodzi o wydatki PKB na obronność. – Mamy prawo domagać się od naszych sojuszników większego zaangażowania – wyjaśnił.

