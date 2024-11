Kwaśniewski o sondażu dla TVN: To nie jest żadne druzgocące zwycięstwo Trzaskowskiego

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 zostali zapytani, na którego z kandydatów oddaliby głos w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich.

Sondaż prezydencki. Trzaskowski ma powody zadowolenia

Kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego wskazało 41 proc. respondentów. Na Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, chce głosować 26 proc. pytanych.

Podium zamyka kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który mógłby liczyć na 12 proc. głosów. Czwarte miejsce zajął marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi-Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 9 proc. Innego kandydata wskazało 8 proc. 4 proc. wybrało opcję "nie wiem" lub odmówiło odpowiedzi.

Uczestnikom sondażu zadano również pytanie, na kogo oddaliby głos w drugiej turze, gdyby zmierzyli się w niej Nawrocki i Trzaskowski. Na kandydata KO zagłosowałoby 52 proc. ankietowanych, natomiast na kandydata PiS 41 proc.

7 proc. pytanych odpowiedziało, że nie weźmie udziału w głosowaniu lub wybrało opcję "nie wiem".

Kwaśniewski: To nie jest żadne druzgocące zwycięstwo, PiS jest silny

Aleksander Kwaśniewski komentując wyniki sondażu na antenie TVN24 powiedział: – Dobrze, że właśnie taki wynik wychodzi, ale to nie jest żadne druzgocące zwycięstwo, dlatego że PiS jest silny.

– I apeluję do wszystkich po stronie demokratycznej, żeby zrozumieli, że to będą jedne z najtrudniejszych wyborów. To musi być ciężka praca – dodał.

Jak tłumaczył, Trzaskowski "musi pojechać tam, gdzie go nie widzieli, czyli do powiatów, do małych miejscowości". – Warszawę ma wygraną, tu nie musi się wiele starać. Natomiast te przysłowiowe Końskie, czy inne, muszą poznać Rafała Trzaskowskiego jako człowieka, z którym się mogą utożsamiać – mówił były prezydent.