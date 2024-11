Merkel: Wiara w Boga pomogła mi w sprawowaniu urzędu

„Wierzę, że Bóg istnieje, nawet jeśli często nie mogę go pojąć ani poczuć bezpośrednio” – napisała Merkel w swoich wspomnieniach”Wolność. Wspomnienia 1954-2021”, opublikowanych we wtorek. „Ponieważ wiem, że nie jestem doskonała i popełniam błędy, wiara ułatwiła mi życie, a także moją misję wzięcia odpowiedzialności za bliźnich i stworzenie z mocą, którą czasami otrzymywałam, bez wyolbrzymiania siebie lub odwrotnie, zbyt szybkiego poddawania się, wskazując na moje ograniczone możliwości” – wyznała była kanclerz Niemiec.

Jako córka protestanckiego pastora, Merkel została wychowana religijnie. Według polityka CDU, celowo dodała słowa „Tak mi dopomóż Bóg” do swojej przysięgi na urząd kanclerza federalnego. Przysięgę można złożyć z formułą religijną lub bez niej. Merkel zaznaczyła, że słowa proroka Jeremiasza zawsze szczególnie do niej przemawiały: „Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność". „Publiczne powiedzenie 'Tak mi dopomóż Bóg' pomogło mi czuć się chronioną nawet przy podejmowaniu trudnych decyzji”.

„Możemy to zrobić”

Merkel broni swojego stanowiska w kryzysie uchodźczym w 2015 r. „Możemy to zrobić – w całej mojej karierze politycznej żadne zdanie nie utkwiło mi w sercu tak bardzo jak to. Nikogo to nie polaryzowało tak bardzo” – pisze. Według polityk CDU, hasło to wyrażało bardzo konkretną postawę. „Można to nazwać zaufaniem do Boga, pewnością siebie lub po prostu determinacją do rozwiązywania problemów, radzenia sobie z niepowodzeniami, przezwyciężania słabości i tworzenia czegoś nowego”.

Na konferencji prasowej w dniu 31 sierpnia 2015 r. Merkel powiedziała następujące słowa w odniesieniu do dużej liczby uchodźców przybywających do Niemiec w tym czasie: „Możemy to zrobić, a gdziekolwiek coś stanie nam na drodze, musimy to przezwyciężyć, musimy nad tym pracować”. Merkel stwierdza: „Tak robiłam politykę. Tak właśnie żyję”.

Autobiografia Merkel została opublikowana przez Kiepenheuer & Witsch z siedzibą w Kolonii. Dzisiaj zostanie zaprezentowana podczas dyskusji między autorką a prezenterką Anne Will w Deutsches Theater w Berlinie. Według wydawnictwa, książka, którą Merkel napisała wraz ze swoją wieloletnią doradczynią Beate Baumann, zostanie opublikowana w ponad 30 krajach.

