Zespół Beyond the Bridge zabrał głos ws. pomnika smoleńskiego

Sprawę nagłośnił m.in. Krzysztof Brezja z Platformy Obywatelskiej. "Pomnik smoleński, który jutro otwierać będą najważniejsze osoby w państwie to plagiat okładki hardrockowego zespołu. Wstyd i smutek" – napisał poseł na Twitterze.

Z kolei Roman Giertych, były wicepremier, a obecnie adwokat, wskazał na przepisy dotyczące praw autorskich i możliwość popełnienia przestępstwa. "Tej samej karze podlegają Ci, którzy taki pomnik, bez podania autora oryginalnego dzieła, odsłaniają" – stwierdził mecenas.

Kamienne schody, które mają przypominać te z pomnika smoleńskiego, pojawiły się na okładce płyty niemieckiego zespołu metalowego Beyond the Bridge. Album zatytułowany "The Old Man and the Spirit" trafił do sprzedaży już w 2012 roku.

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku muzycy napisali, że "10 kwietnia 2018 roku w centrum Warszawy odsłonięty zostanie kontrowersyjny pomnik". "Mocno przypomina on projekt graficzny okładki naszego albumu 'The Old Man and the Spirit' z 2012 roku. Beyond the Bridge wyjaśnia: nie reprezentujemy żadnych politycznych czy religijnych intencji. Przesłanie naszego albumu, a także jego okładkę powinno odbierać się wyłącznie w kontekście muzycznym. Po prostu cieszcie się naszą muzyką i powstrzymajcie od oskarżeń o plagiat" – czytamy.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r., który stanął na placu Piłsudskiego w Warszawie, zostanie odsłonięty o godz. 15:30. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.