Odkryto ciało mężczyzny. Czy to Jacek Jaworek?

Ciało zostało odnalezione w pobliżu szkoły przez pracowników porządkowych. To miejsce oddalone o 5 kilometrów od wsi Borowce, gdzie Jacek Jaworek miał zamordować członków swojej rodziny.

Kluczowy okaże się stan zwłok

– Nie możemy wykluczyć, że to Jacek Jaworek – informuje prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Na miejscu pracują prokuratorzy zajmujący się sprawą Jaworka. Jak informuje portal se.pl "jeśli zwłoki pozwolą na identyfikację w trakcie oględzin, to możliwe będzie potwierdzenie tożsamości".

To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się podejrzenia co do odnalezienia ciała Jaworka.

W 2023 r. w lesie w Mstowie w okolicach Żurawia odnaleziono ludzkie szczątki. Miejsce te oddalone było o 20 km od wsi Borowce. "Odnaleziono czaszkę i rzeczy, które przypominały resztki ubrań. Niecałe 20 kilometrów od tego miejsca we wsi Borowce. Wtedy również spekulowano czy to może być Jacek Jaworek. Wątpliwości rozwiały jednak badania DNA. Porównany materiał biologiczny wskazywał ponad wszelką wątpliwość, że odnalezione w lesie szczątki nie należą do Jacka Jaworka" – przypomina portal.

Jacek Jaworek poszukiwany od 2021 r.

Do zbrodni w Borowcach doszło w 2021 r. Trzyosobowa rodzina została zastrzelona we własnym domu. Policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej. Po dotarciu na miejsce służby odkryły trzy ciała. To 44-letnie małżeństwo i ich 17-letni syn.

Jacek Jaworek był członkiem rodziny i od pewnego czasu mieszkał z ofiarami pod jednym dachem. Po przyjeździe na miejsce zbrodni, funkcjonariusze nie zastali go w domu.

Na polecenie prokuratury policja opublikowała dane osobowe i wizerunek rzekomego sprawcy, licząc na otrzymanie informacji dotyczących jego miejsca pobytu. "Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu Jacka Jaworka, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod nr telefonu 47 858 12 55 lub nr alarmowym 112" – apeluje śląska policja.

