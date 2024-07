Działali w latach 90. Zabójcy z "wojny spirytusowej” w rękach policji

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem prokuratora z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, ustalili nowe informacje w sprawie zabójstwa mieszkańca Zgorzelca z 1997 roku do którego doszło w ramach "wojny spirytusowej”.

"Wojna spirytusowa"

Czym była wojna spirytusowa? W latach 90., w okresie transformacji ustrojowej na pograniczu polsko-niemieckich rozwinął się przemyt. Przemycano głównie papierosy i spirytus. "Interes rozwijał się na wielką skalę. Czołowym przedstawicielem zgorzeleckiej mafii był Carrington, gangster, który zbił fortunę na przemycanym spirytusie. Popadł w konflikt z Jackiem B. o pseudonimie Lelek, który odkrył, jak wielkie pieniądze można zrobić na przemycie spirytusu. Wspólnicy rozpoczęli wojnę. Na ulicach strzelano, ginęli ludzie. Ciał niektórych nie odnaleziono do dzisiaj" – przypomina "Gazeta Wrocławska".

"Śledczy pozyskali kolejne informacje dotyczące przebiegu zbrodni zabójstwa Dariusza Ch. uznanego wcześniej przez sąd za zmarłego. Dzięki tym informacjom możliwe było odtworzenie składu osobowego grona zabójców, jak również przebiegu samej egzekucji. Zebrany w sprawie materiał skutkował zatrzymaniem członków zorganizowanej grupy przestępczej” – informuje CBŚ.

Śledztwo w toku

6 lutego 2024 roku funkcjonariusze z Zarządu we Wrocławiu CBŚP zatrzymali część osób biorących udział we wspomnianym zabójstwie. Decyzją sądu, wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

16 lipca 2024 roku funkcjonariusze CBŚP przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Wrocławia i Opola dokonali zatrzymania kolejnego członka grupy zamieszanego w tę zbrodnię. Również w tym przypadku zatrzymany mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Śledztwo jest w toku. Badane są dalsze wątki tej zbrodni sprzed lat.

"Warto podkreślić, że funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem wyjaśniają również okoliczności innych zabójstw z lat 90.z terenu południowo-zachodniej Polski, dokonanych przez członków wspomnianej zorganizowanej grupy przestępczej" – dodaje Centralne Biuro Śledcze Policji.

