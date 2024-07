"Przegramy kolejne wybory". Senator Razem wściekła po słowach Tuska

Nie milkną echa przegranego przez koalicję rządową głosowania nad nowelizacją Kodeksu karnego zakładającą depenalizację aborcji. Dzięki sprzeciwowi części posłów PSL projekt udało się odrzucić. Sprawa wywołała ogromne podziały, szczególnie widoczne na linii KO, Lewica – PSL. Przeciw projektowi Lewicy opowiedział się lider PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, co wywołało wściekłość zwolenników aborcji. Biura PSL są atakowane, a na gabinecie polityka w Sejmie obraźliwą kartkę nakleiła aktywistka Marta Lempart.

Senator krytykuje Tuska

W głosowaniu nie wzięło udziału także trzech polityków Koalicji Obywatelskiej. Jeden z nich był w szpitalu, drugi – na zaplanowanym wcześniej wyjedzie służbowym do USA. Trzecim posłem był Roman Giertych, który, choć był obecny na sali plenarnej, to wyjął swoją kartę do głosowania. Zarówno Waldemar Sługocki, jak również Giertych zostali ukarani. Wielu polityków odebrało to jednak jako przejaw nierównego traktowania posłów przez Donalda Tuska.

– Przypominam, co premier mówił przed wyborami. Jeżeli ktoś złamie dyscyplinę (partyjną), będzie musiał rozstać się z mandatem. Giertych podobno to obiecał. I nie ma konsekwencji. To pokazuje, jakimi kryteriami kieruje się Tusk. Tu mocne nazwisko, a tu mniej znane, więc można być twardzielem. Oczekiwałabym, że posłowie będą traktowani równo – powiedziała Anna Górska na antenie radia Tok FM.

Polityk partii Razem uważa, że jeżeli przepisy liberalizujące prawo aborcyjne nie zostaną przyjęte przez obecną koalicję rządową, kolejne wybory parlamentarne okażą się dla niej porażką.

– Przypomnę wszystkim udziałowcom tego rządu, sukcesu i zwycięstwa. Jeżeli nie zmienimy prawa aborcyjnego, nie zdepenalizujemy, nie przegłosujemy łagodzącego obecne przepisy, ale nie powrotem do kompromisu, tylko prawem dopuszczającym, przegramy kolejne wybory – stwierdziła.

Czytaj też:

Mowa nienawiści Marty LempartCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: W ujęciu lewicy tolerancja jest jednokierunkowa