Minister Rafalska prosi o zakończenie protestu

– Podpisaliśmy porozumienie z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych, w którym zawarliśmy m. in. zapis o zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą – poinformowała dzisiaj po południu minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Ze strony rządu Porozumienie podpisali minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Porozumienie odrzucili z kolei protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.

Minister Rafalska apeluje do rodziców

– Ja mogę jeszcze raz prosić mamy protestujące ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, często dorosłymi, o zakończenie tego protestu i pokazania, że wykazujemy maksimum dobrej woli, że negocjacje w świetle kamer, na korytarzach sejmowych to nie powinna być ta droga do budowania wspólnej polityki wobec osób niepełnosprawnych – mówiła Rafalska w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

– To propozycja nie do przyjęcia – odpowiadają protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Jak tłumaczyła jedna z protestujących – Marzena Stanewicz, postulaty przedstawiane w trakcie tego protestu, są bowiem ze sobą powiązane i chociaż cieszy decyzja o podniesieniu renty socjalnej, to nie rozwiązuje całego problemu. – Jeden z naszych postulatów nie zaprzecza drugiemu – mówiła Stanewicz.