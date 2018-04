Rafalska o postulatach protestujących: Nie jesteśmy w stanie ich sfinansować

Minister oceniła, że postulaty opiekunów osób niepełnosprawnych mimo, że lekko zmodyfikowane, to nie różnią się od wcześniejszych żądań. Rafalska podkreśliła ponadto, że planuje budowanie kompleksowych rozwiązań pomagających niepełnosprawnym. – Chcemy prowadzić taką politykę, która nie będzie dzielić osób niepełnosprawnych – mówiła.

Szefowa resortu rodziny szacowała, że dodatek dla wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności kosztowałby ok. 9-10 mld złotych. Polityk oceniła, że ze względu na błędne działania poprzedników doprowadzono do tego, że wśród niepełnosprawnych wykrystalizowało się kilka oddzielnych grup. – Przyjmowanie pod presją takich rozwiązań, jak proponują protestujący opiekunowie w Sejmie powoduje, że wszystkie pozostałe grupy mają prawa nabyte. W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania sfinansować i zaproponować, uwzględniając całą sytuację – mówiła, dodając, że same mamy powiedziały, że w ich grupie są osoby o bardzo zróżnicowanych potrzebach. – ten system tego nie rozróżnia. Ten system wymaga reformy – przekonywała.

"Maksimum dobrej woli"

Dlatego w swoim wystąpieniu duży nacisk położyła na potrzebie wprowadzenia jednolitego orzecznictwa. – Doskonale rozumiem te postulaty, ale ich realizacja mogłaby doprowadzić do kolejnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że nie można różnicować osób ze względu na to kiedy powstała niepełnosprawność – mówiła.

Minister przekonywała, że rząd wykazuje "maksimum dobrej woli". Minister przytoczyła, że nakłady na kompleksową politykę dla osób niepełnosprawnych wzrosły w ciągu dwóch lat o prawie 3 miliardy.

