Adwokat Kuczmierowskiego wystąpił o list żelazny. Wiadomo, co zawiera wniosek

W przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu pełnomocnik byłego szefa RARS mec. Luka Szaranowicz poinformował, że w dniu 29 sierpnia skierował za pośrednictwem poczty do Sądu Okręgowego w Warszawie zapowiadany wcześniej wniosek o wydanie listu żelaznego na rzecz jego klienta. Zostało do niego dołączone osobiste oświadczenie Michała Kuczmierowskiego potwierdzające chęć stawiennictwa do prokuratury w Katowicach i podjęcia osobistej obrony w postępowaniu przygotowawczym, odpowiadając z wolnej stopy.

"Wniosek zawiera również propozycję kwoty poręczenia majątkowego, który to środek zapobiegawczy z pewnością wystarczy dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w sytuacji gdy mój Mocodawca będzie mieszkać w Warszawie, gdzie przed okres ostatnich 9 miesięcy odbierał i odpowiadał na korespondencję kierowaną na niego w tej sprawie przez Delegaturę CBA w Rzeszowie" – czytamy w oświadczeniu.

Mec. Szaranowicz podkreślił ponadto, że treść oświadczenia Kuczmierowskiego załączonego do wniosku o list żelazny potwierdza, że przebywa on na terytorium Wielkiej Brytanii. w Londynie.

"W związku z kolejnymi krokami prawnymi podejmowanymi przez prokuraturę, Michał Kuczmierowski informuje, że jest gotów poddać się wszelkim procedurom przewidzianym w postępowaniu ekstradycyjnym, a korzystając pomocy miejscowego prawnika będzie podejmować starania, aby gwarancje przewidziane przepisami brytyjskiego prawa, objęły go ochroną" – poinformował adwokat.

Kuczmierowski zatrzymany w Londynie

Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych został w poniedziałek zatrzymany w Londynie. To pokłosie wydania wobec niego 31 sierpnia przez Sąd Okręgowy w Warszawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wcześniej, 26 sierpnia, prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

Kuczmierowski jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień.

