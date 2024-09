Polityk Suwerennej Polski zdradził nowe informacje ws. stanu Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. Chorobę zdiagnozowano w zeszłym roku. Polityk przeszedł leczenie onkologiczne, w tym bardzo skompilowaną operację usunięcia nowotworu. Pojawiły się po niej komplikacje, przez co konieczny był kolejny zabieg.

– Kierujemy modlitwy i nasze myśli w stronę Zbigniewa Ziobry, żeby w pełni pokonał nowotwór i wzmocnił walkę o praworządność w Polsce – mówił w Polsat News Sebastian Kaleta.

Ziobro wróci do polityki?

Były wiceminister dodał, że członkowie Suwerennej Polski mają stały kontakt z liderem Suwerennej Polski jeżeli chodzi o najważniejsze decyzje dotyczące partii. Sam Ziobro ma jednak przede wszystkim skupiać się na rekonwalescencji.

Kaleta zapewnił, że po pokonaniu nowotworu Ziobro wróci do bieżącej polityki. - Jest wiele rzeczy ważnych w życiu, ale zdrowie i rodzina są najważniejsze – podkreślił. - Wiadomo jak wygląda takie leczenie. Trzeba wiele miesięcy odczekać, by sprawdzić, czy było ono skuteczne – zastrzegł.

Jak niedawno zdradził Patryk Jaki, Ziobro pracuje również nad odzyskaniem głosu sprzed choroby. – Miał sparaliżowaną lewą strunę głosową. Ale jeździ na zabiegi rehabilitacyjne i trening głosu. To jego narzędzie pracy, więc bardzo dużo czasu poświęca na tę terapię. Jego głos będzie może nieco inny, ale wielu będzie jeszcze żałować, że wszyscy w Polsce usłyszą, co mówi minister Ziobro... – stwierdził Patryk Jaki.

Biegły ma zbadać stan zdrowia Ziobry

Prokuratura Krajowa powołała biegłego, który zbada stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożyła sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa.

"Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA" – przekazał w mediach społecznościowych wiceszef komisji Tomasz Trela.

Ziobro został wezwany na posiedzenie komisji 10 lipca. Nie stawił się, a swoją nieobecność usprawiedliwił.

