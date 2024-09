Piotr Serafin komisarzem UE. Tusk: Pieniądze, kadry i to, co lubimy najbardziej

Von der Leyen przedstawiła we wtorek skład Komisji Europejskiej na pięcioletnią kadencję, w której będzie sześciu wiceprzewodniczących wykonawczych oraz dwudziestu komisarzy, w tym Piotr Serafin, kandydat zgłoszony przez polski rząd.

"Piotr Serafin będzie komisarzem ds. budżetu, zwalczania oszustw i administracji publicznej. Będzie podlegał bezpośrednio mnie i skupi się na przygotowaniu kolejnego długoterminowego budżetu oraz zapewnieniu, że będziemy mieć nowoczesną instytucję, która będzie działać na rzecz Europejczyków" – powiedziała szefowa KE, cytowana w komunikacie.

Tusk: Mocny portfel dla polskiego komisarza

Do decyzji von der Leyen odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Mocny portfel dla polskiego komisarza Piotra Serafina: budżet, administracja publiczna i zwalczanie oszustw. Czyli, mówiąc prościej: pieniądze, kadry i to, co lubimy najbardziej" – napisał szef rządu na platformie X.

twitter

Kim jest Piotr Serafin

Serafin to bliski współpracownik Tuska, który dobrze zna Brukselę. Przez pięć lat był szefem jego gabinetu, gdy Tusk pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. W grudniu 2023 r. Serafin objął kierownictwo Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w randze ministra pełnomocnego.

O tym, że Serafin ma duże szanse na fotel unijnego komisarza, pisaliśmy na łamach portalu DoRzeczy.pl już w lipcu. Wcześniej przez wiele miesięcy spekulowano, że sam Tusk może próbować walczyć o objęcie teki szefa Komisji Europejskiej. W kontekście unijnych stanowisk mowa była również o Radosławie Sikorskim, który typowany był do funkcji wysokiego komisarza do spraw polityki zagranicznej, bądź obronności. Ostatecznie oba nazwiska wypadły z gry.

Wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa została Kaja Kallas, była premier Estonii.

Czytaj też:

Polski kandydat na komisarza UE. Prezydent podjął decyzję