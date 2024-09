Tusk publikuje nowy spot. "Rodzina i praca mogą iść w parze"

Już od 1 października rodzice najmłodszych dzieci będą mogli złożyć wniosek o zupełnie nowy rodzaj świadczenia na pokrycie opłat związanych z opieką żłobkową.

Rusza nabór wniosków w ramach babciowego. Tusk publikuje spot

Specjalnie przygotowany na tę okazję spot opublikował w poniedziałek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

– Rodzinna codzienność? To poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 złotych babciowego miesięcznie. Ty realizujesz zawodowe cele, a twoje dziecko jest w dobrych rękach. Jeśli wybierzesz żłobek, rząd dofinansuje jego koszt do 1500 złotych. Rodzina i praca mogą iść w parze – słyszymy w opublikowanym klipie.

Program Aktywny Rodzic: Trzy rodzaje świadczeń, wnioski

Program Aktywny Rodzic jest zupełnie nowym świadczeniem. Według szacunków, wsparcie obejmie nawet 570 tys. dzieci. Wnioski będzie można składać do ZUS drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i portal Emp@tia MRPiPS.

W ramach nowego programu, rodzice dzieci do lat trzech, mogą zawnioskować o jedno z trzech rodzajów świadczeń: "aktywnie w żłobku", "aktywni rodzice w pracy" i "aktywnie w domu". Wybór będzie dobrowolny. Program daje także możliwość wielokrotnej zmiany decyzji – rezygnacji z jednej formy i przejście na drugą.

"Aktywnie w żłobku" obejmie rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. To do 1500 zł miesięcznie na opłacenie opieki żłobkowej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 1900 zł. Świadczenie trafi bezpośrednio na konto placówki. Program zastąpi dotychczasowe dofinansowanie, które wynosiło 400 zł miesięcznie.

"Aktywni rodzice w pracy" to 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnoprawności, dla rodziców pracujących. Środki będzie można przekazać babci, niani lub innej osobie, która opiekuje się dzieckiem podczas aktywności zawodowej rodzica. Ta forma świadczenia daje możliwość łączenia ról zawodowych i rodzinnych.

"Aktywnie w domu" to opcja skierowana do rodziców, którzy nie są uprawnieni lub z własnej woli nie skorzystają z ww. świadczeń, pozostają nieaktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia.

