Matysiak bije się w pierś. "Gdybym wiedziała, co zrobi Tusk..."

Paulina Matysiak z Partii Razem i klubu Lewicy mówi w radiu Plus, żenie jest zadowolona z osiągnięć rządu Donalda Tuska.

– Były tematy, ustawy, które popierałam, ale wiele działań budzi moje wątpliwości. Jestem niezadowolona, ale mówiąc ostrożniej bardzo sceptyczna. Gdyby rok temu Donald Tusk powiedział w swoim wystąpieniu co zamierza robić, jak będzie przejmował TVP, jak będzie podchodził do prawa, że kiedy mu wygodnie to uznaje pewne przepisy, a jak nie to mamy demokrację walczącą. To myślę, że nie zagłosowałabym za poparciem dla rządu – przyznaje polityk.

"Chodzą na pasku deweloperów"

Paulina Matysiak mówiła też, że sprzeciwia się wprowadzeniu programu "Kredyt 0 procent". W jej opinii środki, które miały być przeznaczone na ten projekt być może należałoby przeznaczyć na odbudowę zalanych terenów. Taki postulat sugerował również minister finansów.

– Żeby tam powstały mieszkania dla potrzebujących. Program "Kredyt 0 procent" popierają chyba tylko ci, którzy chodzą na pasku deweloperów. Trzeba spłacić pewne zobowiązania. Są partie, które dostawały od nich mnóstwo wpłat w kampanii – mówiła.

– Mocne słowa, bo premier też popiera ten projekt, chodzi na pasku deweloperów? – dopytywał dziennikarz.

– Jeżeli ktoś nie dostrzega minusów wprowadzenia takiego rozwiązania. Widzieliśmy je kiedy PiS wprowadziło podobny program, który podbił ceny mieszkań i skorzystali z niego głównie single. Ten program nie rozwiązuje problemów, z którymi mierzą się osoby chcące założyć rodzinę – odparła Matysiak.

Sondaż: KO i PiS tracą

34 proc. Polaków chce głosować na KO, 31 proc. natomiast na PiS. Podium zamyka Trzecia Droga z poparciem 10,5 proc. – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego po powodzi.

Dzięki wzrostowi o 0,7 punktu proc., ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego wyprzedziło nieznacznie Konfederację, która może liczyć na 8,4 proc. głosów.

Czytaj też:

Kulisy powrotu Kierwińskiego do rządu. Nie chodzi tylko o powódźCzytaj też:

Morawiecki o CPK: Pewna szansa, że projekt zakończy się do końca XXI wieku. Być może