Pierwszy sondaż po powodzi. KO i PiS w dół, Trzecia Droga i Lewica w górę

Badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wykazało, że liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 34,2 proc. pytanych – o 0,4 pkt proc. mniej niż w sondażu tej samej pracowni z przełomu sierpnia i września.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego traci 1,4 pkt proc., najwięcej ze wszystkich ugrupowań ujętych w badaniu.

Podium zamyka Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), na którą chciałoby zagłosować 10,5 proc. badanych (wzrost o 0,8 pkt proc.).

Nowy sondaż. Kto zyskuje, a kto traci?

WP odnotowuje, że zmiana nastąpiła na czwartym miejscu, na którym znalazła się Lewica (8,7 proc.). Dzięki wzrostowi o 0,7 punktu proc., ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego wyprzedziło nieznacznie Konfederację, która może liczyć na 8,4 proc. głosów (spadek o 0,2 pkt proc.)

Odsetek niezdecydowanych wyborców wzrósł z 5,4 na 7,2 punktu proc.

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 57,3 proc., co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego badania, w którym chęć wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 54,1 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 20-21 września, czyli po tygodniu od wystąpienia katastrofalnej powodzi, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę.

W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Straty są ogromne, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych.

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Policja potwierdziła dotychczas siedem ofiar śmiertelnych.

Politolodzy: Jeszcze za wcześnie na polityczne oceny związane z powodzią

Zdaniem politologów cytowanych przez WP, prof. Rafała Chwedoruka i Roberta Alberskiego, jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, jaki wpływ na poparcie dla partii politycznych będzie miała powódź.

Czytaj też:

Szefowa Wód Polskich na liście do rozliczeń. Będzie dymisja?